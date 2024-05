Elezioni amministrative, Aci Prato incontra i candidati sindaco

PRATO – Mobilità, trasporti, viabilità: prosegue il ciclo di incontri elettorali coi candidati sindaco promossi da Aci Prato. Il calendario propone tre appuntamenti con altrettanti esponenti politici in corsa per la carica di primo cittadino: Gianni Cenni, sostenuto dal centrodestra, sarà il protagonista dell’incontro di lunedì 13 maggio. Il giorno dopo per il centrosinistra sarà […]

PRATO – Mobilità, trasporti, viabilità: prosegue il ciclo di incontri elettorali coi candidati sindaco promossi da Aci Prato. Il calendario propone tre appuntamenti con altrettanti esponenti politici in corsa per la carica di primo cittadino: Gianni Cenni, sostenuto dal centrodestra, sarà il protagonista dell’incontro di lunedì 13 maggio. Il giorno dopo per il centrosinistra sarà la volta di Ilaria Bugetti. Infine, il candidato della lista ‘Prato Merita’ Mario Daneri sarà protagonista dell’incontro di martedì 21 maggio. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 18 al ‘Palazzo delle Professioni’ di via Pugliesi, nella ‘Sala della Torre’. Il percorso di avvicinamento alle elezioni nasce dalla lettera aperta, firmata da Aci Prato, indirizzata ai partiti politici e ai movimenti civici scesi in campo per le amministrative dell’8 e 9 giugno. L’obiettivo di questi incontri è quello di conoscere i piani legati alla mobilità e alle infrastrutture della Prato del futuro attraverso i progetti di chi amministrerà la città nel giro di poco più di un mese. Nelle scorse settimane si sono già tenuti gli incontri con i candidati Jonathan Targetti per la lista civica ‘Targettopoli’, con gli esponenti del partito ‘Azione’ e con quelli della lista civica a sostegno di Massimo Taiti (che poi ha ritirato la candidatura).

«Da anni abbiamo indicato le nostre priorità e spiegato alla politica i nostri suggerimenti – sottolinea Federico Mazzoni, presidente di Aci Prato –. Adesso, in vista delle elezioni amministrative e dell’insediamento di una nuova giunta, vogliamo dare la possibilità ai nostri soci e ai pratesi di ascoltare in prima persona e conoscere i programmi dei candidati sindaco». Oltre all’ascolto delle proposte, gli incontri coi candidati vogliono essere un momento di sensibilizzazione della politica verso le urgenze del territorio di Prato. «Ci riferiamo – prosegue Mazzoni – ad un trasporto pubblico locale su gomma flessibile e adeguato ai tempi, a un piano integrato degno di un’area metropolitana, alla riconfigurazione della rete stradale tenendo conto delle nuove tecnologie disponibili, e all’aggiunta di sistemi di intelligenza territoriale interattivi e a disposizione di tutti. Per la mobilità c’è moltissimo da fare in città, lo diciamo a gran voce. Come Aci Prato vogliamo stimolare la nuova amministrazione, passando anche dall’armonizzazione dei piani urbani di mobilità dei territori vicini, in sinergia con quello pratese. Questo significherebbe pensare più come un’area metropolitana unica, a tutto vantaggio di chi vive la nostra città».

Da qui la scelta di Aci Prato di essere promotrice degli incontri puntando ad una partecipazione più ampia possibile. «Ecco perché – conclude il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini – abbiamo scelto di ospitare gli incontri in una sede esterna alla nostra. Vogliamo aprirci al territorio e assicurare la partecipazione di quante più persone possibile. Alla fine degli incontri raccoglieremo e analizzeremo tutto il materiale raccolto. Poi lo restituiremo alla città. L’obiettivo è quello di creare, tutti insieme, le condizioni per una mobilità sostenibile e per infrastrutture adeguate per i prossimi decenni a Prato».