Elezioni amministrative: il Movimento 5 Stelle risponde “presente”. “Al lavoro per una Campi Bisenzio più vivibile ed ecologica”

CAMPI BISENZIO – “Il M5S è presente a Campi Bisenzio e sta ricostruendo la sua forza in virtù del suo nuovo Statuto e della Carta dei princìpi e dei valori, in esso contenuta. Lavoriamo affinché con le prossime amministrative Campi Bisenzio abbia un’amministrazione fluida e trasparente, che si attivi per una lotta efficace alle disuguaglianze, per il diritto di tutti i cittadini a un lavoro dignitoso, che garantisca a tutti il diritto alla salute, che metta in primo piano la tutela dell’ambiente e del proprio territorio, la sicurezza e il rispetto della legalità, che assicuri a tutti la possibilità di informazione e di istruzione, e che favorisca la socialità che vive nelle strade e nelle piazze della nostra città”. Per il momento nessuno, all’interno del Movimento 5 Stelle, si sbilancia su eventuali nomi o eventuali alleanze in vista delle prossime amministrative. Ma dalla nota firmata da Paolo Della Giovampaola e Davide Baldazzi arriva la conferma, a questo punto ufficiale, della presenza del partito nella corsa per quella che sarà la prossima amministrazione comunale.

“Il M5S – aggiungono – si pone quale forza politica propulsiva, con nuovi orizzonti culturali, ambientali e sociali per realizzare una nuova città. A Campi Bisenzio sono in vigore norme e regole per la gestione del territorio pensate oltre 20 anni fa che hanno eroso e consumeranno ancora del territorio. Occorre quindi rivedere gli strumenti per trasformare Campi Bisenzio rendendola più vivibile, accogliente ed ecologica. È importante per Campi Bisenzio arrivare a redigere un programma di governo che metta il territorio e i suoi cittadini al centro della politica”.

“È altresì importante che a contribuire a redigere tale programma siano le forze politiche e le organizzazioni di cittadini che si riconoscono nel Campo Progressista. Occorre mettere da parte le differenze che, in passato, ci hanno visti su posizioni diversificate, per cercare una strada comune che conduca al bene di questo paese. Il lavoro svolto dal Movimento nella redazione del documento che ha fatto schierare il Comune Commissariato contro la nuova pista aeroportuale di Firenze, sottoscritto da tutte le forze del Campo Progressista, lascia ben sperare nel raggiungimento di tale traguardo. Lo scopo comune è anche quello di evitare la possibilità di lasciare questa comunità in mano alle destre; ma soprattutto affermare con forza un comune retroterra politico e culturale, ossia che il futuro di questo paese passa per l’ampliamento della partecipazione popolare, in diretta attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini hanno diritto a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e quella locale”.

“Questa città – concludono i due esponenti del Movimento 5 Stelle – troppo a lungo ha visto decisioni prese da persone sedute in segrete stanze o a tavoli per pochi intimi, troppo pochi e sempre gli stessi. Noi intraprendiamo questo percorso che ci porta alle amministrative campigiane con serietà e impegno, perché vogliamo far nascere una nuova Campi Bisenzio. Una Campi Bisenzio che, se i cittadini vorranno, avrà un gran bel futuro”.