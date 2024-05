Elezioni amministrative, in sette per la corsa a sindaco

PRATO – Alla fine sono in sette ai nastri di partenza per la corsa a sindaco di Prato: ai due mggiori contendenti Gianni Cenni per il centrodestra e Ilaria Bugetti per il centrosinistra, si aggiungono Paola Battaglieri, Fulvio Castellani, Mario Daneri, Emilio Paradiso e Jonathan Targetti. Cenni è sostenuto da cinque liste: insieme alla lista […]

PRATO – Alla fine sono in sette ai nastri di partenza per la corsa a sindaco di Prato: ai due mggiori contendenti Gianni Cenni per il centrodestra e Ilaria Bugetti per il centrosinistra, si aggiungono Paola Battaglieri, Fulvio Castellani, Mario Daneri, Emilio Paradiso e Jonathan Targetti. Cenni è sostenuto da cinque liste: insieme alla lista personale che porta il suo nome, è appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, lista Silli con Prato. Bugetti ha con sè il Pd, la lista civica La forza del noi, la lista Questa è Prato, +Europa, Movimento 5 Stelle, Sinistra Unita Prato (Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra civica ecologista, Socialismo XXI). Gli altri candidati hanno una lista ciascuno: Battaglieri con Alternativa beni comuni, Castellani con la lista del Partito comunista, Daneri con Prato merita (Italia Viva, Azione, Psi e Libdem), Paradiso con Alleati per Prato, Targetti con la civica Targettopoli. Le liste che concorrono per i 32 posti in palio del consiglio comunale sono 16, con oltre 450 candidati.