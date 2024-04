Elezioni amministrative, Signa Domani si presenta: “Vogliamo essere un seme per il futuro”

SIGNA – Man mano che ci avviciniamo alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, le varie compagini elettorali vedono ampliare il “bacino” di forze a loro sostegno. Si è presentata infatti nella giornata di ieri Signa Domani, lista civica nata dalla fusione di Fare Insieme e Noi Siamo Signa, “una lista arricchita da nuovi ingressi provenienti dalla società civile, – si legge in una nota – che si impegna a sostenere gli interessi della comunità e a promuovere una crescita sostenibile per il territorio. Signa Domani sarà parte integrante della coalizione a sostegno della candidatura di Giampiero Fossi, ma in un ambito di pensiero libero e, se necessario, critico costruttivo. Il logo riporta la frase “Un seme per il futuro”. Questa scelta riflette l’intenzione di piantare un seme che, nel corso degli anni, possa crescere e svilupparsi in un albero forte, diventando un importante punto di riferimento per il territorio e i suoi abitanti”.

Signa Domani “si impegna a lavorare per una crescita equilibrata e armoniosa, tenendo conto delle esigenze dell’ambiente e della comunità locale. Attraverso la promozione di politiche sostenibili, l’obiettivo principale è quello di garantire un futuro “prospero” per Signa e i suoi cittadini. La coalizione rappresenta un’opportunità unica per far crescere la città e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. E Signa Domani si impegna a lavorare in sinergia con le altre forze politiche con l’obiettivo comune di creare un ambiente favorevole alla crescita economica, al benessere sociale e alla sostenibilità ambientale”. La lista è composta da persone provenienti dalle diverse sfere della società civile, ognuno con esperienze e competenze diverse “ma uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla crescita di Signa. Un’alternativa fresca e innovativa, pronta a guidare il territorio verso un futuro migliore”.