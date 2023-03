Elezioni, Azione “incontra” Campi Bisenzio: “Il futuro della città passa attraverso l’urbanistica e scelte razionali e condivise”

CAMPI BISENZIO – Continua a delinearsi sempre di più il “quadro politico” che porterà alle elezioni amministrative di metà maggio per il rinnovo del consiglio comunale di Campi Bisenzio. Nei giorni scorsi, infatti, anche la rappresentanza di Firenze in Azione (o più semplicemente Azione) che fa riferimento alla Città metropolitana fiorentina ha incontrato presso Spazio Reale i cittadini campigiani per parlare de “Lo sviluppo economico del territorio, Piano operativo, mobilità e grandi infrastrutture”, appuntamento che è stato introdotto da Milena Brath, segretaria di Azione di Firenze Città metropolitana, e Francesco Venneri, coordinatore di Azione a Campi Bisenzio. “È stata un’occasione – si legge in una nota – di discussione e confronto sulla visione di una Campi futura che passa necessariamente da una pianificazione urbanistica che abbia una visione di lungo periodo che sia inserita in una visione altrettanto più ampia e concordata e che non faccia ricadere sul territorio campigiano scelte residuali. Campi si trova in una porzione di territorio strategica e che necessita di interventi che abbiano un’idea precisa della città del futuro. Questo significa fare scelte razionali e condivise che avranno forte impatto sugli stili di vita dei campigiani, sull’economia, sul lavoro. Le città come “spazi di vita” . I responsabili dei “Tavoli di lavoro” di Azione su infrastrutture, urbanistica e sostenibilità hanno presentato proposte concrete basate su analisi dei dati e revisione critica dei progetti presentati o in corso di sviluppo”.