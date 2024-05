Elezioni, Azione sostiene la candidatura a sindaco di Giampiero Fossi: “Un programma che ci convince e che ci accomuna”

SIGNA – Azione dà il proprio appoggio alla candidatura a sindaco di Giampiero Fossi alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. La conferma è arrivata da Leonardo Cappellini, membro della segreteria regionale del partito di Carlo Calenda con delega all’organizzazione, ed è stata ufficializzata ieri insieme allo stesso Fossi e al segretario del Pd signese, Federico La Placa. “Il sostegno – spiega Cappellini – parte innanzitutto dalla serietà del programma elettorale, assolutamente fattibile, e dalla visione che la coalizione ha, in prospettiva, del governo del territorio. Con un approccio che è in simbiosi con il nostro operato: penso per esempio alla questione della sicurezza, che non è di destra o di sinistra, ma di chi amministra per il bene dei cittadini”.

“Con Cappellini – ha spiegato Fossi – c’è un rapporto personale, oltre che politico. E, in quella che non è certo una partita semplice da giocare, in cui i partiti tendono a nascondersi, mi fa piacere che Azione “ci metta la faccia” e sia presente con il proprio logo nel sostenere la mia candidatura a sindaco. Ogni cosa deve avere il proprio nome e, guardando anche al futuro, l’appoggio di Azione assume una grande importanza”. Di un rapporto personale e politico ha parlato anche il segretario La Placa: “Quando era assessore al Comune di Lastra a Signa, con Cappellini c’è sempre stata una grande collaborazione, che si è rafforzata con il passare del tempo. E questa ne è la conferma. Oltre a essere la conferma del fatto che la nostra coalizione ha voluto mettere insieme tutti coloro che volevano e vogliono sostenere il programma elettorale che ci rappresenta. Pensando, magari, a un ragionamento più strutturato dopo le elezioni. Tanti i temi in comune, a partire dal nuovo ponte sull’Arno fra Lastra a Signa e Signa, per proseguire con la viabilità interna e la gestione dei rifiuti”. L’appello finale, invece, è rivolto al Movimento 5 Stelle ed è quello a “intraprendere lo stesso percorso di Azione”.