Elezioni. Brunori (Via Nova) “Ci fa piacere che il Pd si sia accorto del centro cittadino, ma dove era fino ad ora?”

SESTO FIORENTINO – “Accogliamo con sincero favore il recente video della capolista PD Giulia Barducci, nel quale si parla della necessità di ridare vita al centro cittadino, contrastare i locali sfitti e persino realizzare un teatro al Circolo Rinascita, chiamandolo Niccolini”. Ad affermarlo è il candidato sindaco della lista civica Via Nova Daniele Brunori.

“Sono temi che Via Nova porta avanti da mesi, con proposte pubbliche, eventi, interventi e atti ufficiali. – prosegue Brunori – Fa quindi piacere vedere che, finalmente, anche il Partito Democratico stia iniziando a riconoscere la realtà: il centro di Sesto è in sofferenza, servono idee nuove, servono spazi culturali, servono iniziative concrete. Meglio tardi che mai. Resta però una curiosità politica legittima: se queste idee oggi sono così valide da finire nei video elettorali del PD, cosa ha fatto il PD negli ultimi cinque anni, mentre governava la città? E soprattutto: perché appena un mese fa ha bocciato in Consiglio Comunale quasi tutte le nostre proposte su centro, rilancio urbano e spazi culturali? Sul tema teatro, poi, la scena è stata quasi teatrale: una parte della maggioranza si è astenuta, un’altra è uscita dall’aula. Evidentemente il problema non erano le idee, ma chi le proponeva. Noi comunque non siamo gelosi delle buone idee. Se il PD vuole “ispirarsi” al programma di Via Nova, per noi è già una piccola vittoria per Sesto. L’importante è che, dopo anni di immobilismo, si inizi finalmente a parlare di soluzioni vere. Ora serve passare dalle parole ai fatti”.