Elezioni, Cantini “saluta” Gandola e appoggia Montelatici: “Il candidato giusto per sconfiggere la sinistra è lui”

CAMPI BISENZIO – Negli ultimi giorni se ne è parlato tanto a Campi Bisenzio. E, alla fine, la dichiarazione da parte di Andrea Cantini, che sabato scorso era alla conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Paolo Gandola, a sostegno di Antonio Montelatici, è arrivata. “Il candidato giusto – dice Cantini – per sconfiggere il Partito Democratico e la sinistra a Campi Bisenzio, è Antonio Montelatici. Su questo non ho dubbi e credo che sarebbe stato giusto costruire l’unità del centro-destra intorno al suo nome. Invece si è preferito non ascoltare gli eletti del territorio: in questi mesi ho espresso tutte le mie perplessità al partito, ma non sono stato ascoltato. Io che ero il consigliere più votato rimasto in Lega e con la maggiore esperienza politica. Ora coerentemente non posso sostenere la candidatura di Paolo Gandola e per forza di cose devo lasciare la Lega ora che ho terminato con coerenza il mandato. Rispetto la figura di Paolo Gandola, ma come candidato sindaco credo sia una scommessa a perdere già provata. Io ritengo sia necessario cambiare per ridare speranza al mio territorio. Per questo motivo non posso che scegliere di schierarmi convintamente con Antonio Montelatici e candidarmi a suo sostegno. Auspico infine una ricucitura nel centrodestra, una presa d’atto della grande opportunità che abbiamo e un ripensamento dell’amico Gandola in un ruolo differente, ma importante, in un’amministrazione di centrodestra che finalmente possa cambiare in meglio il nostro Comune”.