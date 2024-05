Elezioni, con Monia Catalano anche la sesta lista: Signa nel cuore. Tutti i candidati al consiglio comunale

SIGNA – Cresce l’interesse intorno a Monia Catalano, candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative. Sono sei, infatti, le liste a sostegno, per un totale di oltre 80 signesi “che hanno scelto l’impegno in prima persona – si legge in una nota – al suo fianco”. “Con pazienza, impegno, con sacrificio e condivisione, facendo sintesi tra […]

SIGNA – Cresce l’interesse intorno a Monia Catalano, candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative. Sono sei, infatti, le liste a sostegno, per un totale di oltre 80 signesi “che hanno scelto l’impegno in prima persona – si legge in una nota – al suo fianco”. “Con pazienza, impegno, con sacrificio e condivisione, facendo sintesi tra le tante anime del nostro comune, siamo riusciti a costruire la prima, vera alternativa concreta di governo per Signa”. Lo ha spiegato la stessa Monia Catalano, a margine della presentazione della sesta lista e una coalizione, “La Signa che vorrei”, che abbraccia tutto l’arco politico e civile eccetto appunto “il partito-sistema che attualmente regge il territorio. Sono talmente lontana da tutte le logiche di partito – aggiunge Catalano – che ho messo insieme tutti colore che abbiano a cuore il cambiamento di Signa e una prospettiva migliore per tutti noi”. “Sono nuova in politica, ma della politica – conclude – ho un’idea chiara: il problema dell’altro, di chiunque altro, è il mio problema. Da manager ho deciso di impegnarmi per la comunità nella quale ho costruito la mia famiglia e il mio percorso lavorativo e risanarla con al mio fianco una squadra altamente competente come si vede dalla lista Signa nel cuore”.