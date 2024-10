Elezioni del Consorzio di bonifica Medio Valdarno: si vota fino al 5 ottobre dalle 9 alle 19, ecco come fare

FIRENZE – Dal 1 al 5 ottobre si vota per il rinnovo delle cariche del Consorzio di bonifica Medio Valdarno. Il Consorzio, infatti, è governato dai suoi stessi consorziati, attraverso le elezioni consortili, che si tengono ogni 5 anni. Le elezioni sono necessarie per eleggere i 15 consiglieri che rappresenteranno i consorziati nell’Assemblea Consortile, organo […]

FIRENZE – Dal 1 al 5 ottobre si vota per il rinnovo delle cariche del Consorzio di bonifica Medio Valdarno. Il Consorzio, infatti, è governato dai suoi stessi consorziati, attraverso le elezioni consortili, che si tengono ogni 5 anni. Le elezioni sono necessarie per eleggere i 15 consiglieri che rappresenteranno i consorziati nell’Assemblea Consortile, organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio di bonifica. A questi si aggiungeranno 13 consiglieri nominati dal CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) tra i rappresentanti degli enti pubblici locali. L’Assemblea così composta eleggerà il presidente e il vicepresidente del Consorzio tra i 15 membri eletti e resterà in carica 5 anni, al termine dei quali ci saranno nuove elezioni (il presidente può essere confermato una sola volta).

Sono elettori i consorziati, maggiori di età, che, in possesso dei requisiti di legge, si trovino iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, liberamente consultabile sul sito: www.bonificalvoto.toscana.it Non è ammesso l’uso delle deleghe: ogni consorziato è chiamato a esprimere direttamente il proprio voto o il voto per il soggetto fisico e giuridico per cui è legittimato. Si vota dal 1 al 4 ottobre nei seggi costituiti nelle sedi consortili di Firenze e Pistoia e nelle Unioni del Comuni e sabato 5 ottobre in 45 seggi sparsi per tutti i principali Comuni del comprensorio del Medio Valdarno (l’elenco completo è disponibile sul sito www.cbmv.it). Sono due le formazioni che si contenderanno la maggioranza dei voti in ciascuna delle 3 sezioni elettorali: “Puntualità, efficienza, passione” e “Acqua, Agricoltura, Ambiente: per la resilienza climatica”: l’elenco completo dei nominativi dei candidati, i programmi e i fac-simile delle schede elettorali per ciascuna lista sono pubblicati sul sito www.cbmv.it. Informazioni, aggiornamenti, modulistica, programmi e altro ancora sono disponibili su www.cbmv.it – www.mediovaldarno.it e su www.bonificalvoto.toscana.it, per dubbi e chiarimenti è possibile scrivere all’Ufficio elettorale temporaneo all’indirizzo e-mail ufficioelettorale@cbmv.it.