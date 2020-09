Elezioni e referendum: a Signa ricollocati alcuni seggi, spostate le sezioni 11, 12 e 13

SIGNA – In occasione dell’appuntamento elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, al fine di consentire a un maggior numero di bambini di Signa di non interrompere il ciclo scolastico appena avviato, “l’amministrazione comunale – spiegano dal Comune – ha lavorato per togliere da alcune scuole le sedi di seggio. A seguito di svariate […]

SIGNA – In occasione dell’appuntamento elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, al fine di consentire a un maggior numero di bambini di Signa di non interrompere il ciclo scolastico appena avviato, “l’amministrazione comunale – spiegano dal Comune – ha lavorato per togliere da alcune scuole le sedi di seggio. A seguito di svariate consultazioni, è stato disposto che la scuola Dante Alighieri venga liberata dai seggi e siano fatti i necessari spostamenti per consentire alle 5 classi che la frequentano di poter proseguire le attività scolastiche senza subire la chiusura. Pertanto, gli oltre 200 ragazzi che frequentano la scuola Dante Alighieri potranno andare a scuola anche nei giorni elettorali del 20 e 21 settembre. In seguito a questa decisione, i seggi che abitualmente venivano collocati presso la scuola Dante Alighieri, saranno dirottati all’interno delle due scuole più grandi del territorio, ossia la scuola primaria Leonardo Da Vinci e scuola media Alessandro Paoli”.

“Grazie a questa soluzione, – continua il comunicato – saranno garantiti spazi idonei al non formarsi di assembramenti e al mantenimento di una corretta distanza di sicurezza. In particolare, gli elettori iscritti alla sezione numero 11 potranno esprimere il proprio voto recandosi al primo piano della scuola elementare Leonardo da Vinci (via Roma, 230), mentre i cittadini che sono iscritti alla sezione numero 12 e alla sezione numero 13 andranno al primo piano della scuola media Alessandro Paoli in via XX settembre”.

“Al fine di assicurare l’apertura della scuola Dante Alighieri e data quindi la necessità di spostare le sezioni 11, 12 e 13, – conclude il comunicato – l’amministrazione ha messo in campo tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi dovuti, grazie ai quali gli alunni della Dante Alighieri, insieme a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia del comune di Signa, non avranno interruzione della didattica nel periodo delle elezioni; i cittadini elettori inoltre potranno votare in sicurezza nei seggi alternativi individuati presso le scuole Leonardo Da Vinci e Alessandro Paoli. Le altre sezioni elettorali sono confermate nella sede attribuita e risultante dalla tessera elettorale”.