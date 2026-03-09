Elezioni. Ecolò: “Per le primarie il PD disposto a spostare la data, ma PerSesto e SI dicono no”

SESTO FIORENTINO -È ancora al centro del dibattito politico locale la discussione sulle amministrative e il modo in cui la coalizione di centrosinistra si presenterà. Dopo la presentazione di Damiano Sforzi di PerSesto sostenuto da Sinistra Italiana e da una parte del Pd sestese, Ecolò afferma che per le primarie sono scaduti i termini di […]

SESTO FIORENTINO -È ancora al centro del dibattito politico locale la discussione sulle amministrative e il modo in cui la coalizione di centrosinistra si presenterà. Dopo la presentazione di Damiano Sforzi di PerSesto sostenuto da Sinistra Italiana e da una parte del Pd sestese, Ecolò afferma che per le primarie sono scaduti i termini di presentazione delle candidature ufficiali “ma il Comitato Organizzatore – precisa in una nota – non ci ha ancora fornito un indirizzo email che consenta l’invio delle candidature. A questo punto pensare di svolgere le primarie il 29 marzo è impossibile. Il PD si è reso disponibile a spostarle al 12 aprile, come ipotizzato anche a Pistoia. Ma PerSesto e Sinistra Italiana si sono dichiarati indisponibili. Perché? Non lo sappiamo”.

“Per poter fare delle primarie un momento di partecipazione autentico occorrono almeno tre o quattro settimane – dice Marco Mucini, co-portavoce di Ecolò Sesto Fiorentino – Lo stallo che si è creato, fatto di veti incrociati e cavilli, ha come unico risultato quello di impedire la partecipazione del popolo del centrosinistra alla scelta del candidato sindaco”.

Beatrice Corsi, candidata in pectore per il gruppo ecologista, ha aggiunto: “Siamo pronti a inviare la comunicazione ufficiale della candidatura. Ma sembra che, per un motivo o per un altro, ci sia sempre un nuovo ostacolo. Ora cerchiamo di capire se Sinistra Italiana e PerSesto siano disponibili a spostare la data; in caso contrario, occorre che oggi sia possibile ufficializzare le candidature o prendere atto che qualcuno le primarie vuole impedirle”.