Elezioni europee, entro il 5 maggio le domande per il voto di studenti e studentesse fuori sede

SESTO FIORENTINO – In occasione delle elezioni europee previste per sabato 8 e domenica 9 giugno è stato sperimentalmente introdotto il voto a distanza per gli studenti e le studentesse temporaneamente domiciliate in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritte.

Per accedere a questa possibilità è necessario presentare apposita domanda presso il Comune di residenza entro e non oltre domenica 5 maggio.

Tutte le informazioni sono riportate sulla pagina del sito istituzionale dedicata alle elezioni europee 2024, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/elezioni-europee-sabato-8-e-domenica-9-giugno-2024.