Elezioni, Galletti (M5S): “Grande lavoro di Conte, merito anche dei candidati e della rete territoriale Cinque Stelle”

FIRENZE – “Siamo il terzo partito anche in Toscana. L’opposizione non ci spaventa, sappiamo farla, e saremo costruttivi e determinati nel mantenere gli impegni presi con i cittadini.” Lo ha detto Irene Galletti, coordinatrice e capo gruppo in Consiglio regionale della Toscana dove il Movimento in queste elezioni politiche si è attestato su una media superiore all’11% sia alla Camera che al Senato. Galletti precisa che si è trattato di “un grandissimo lavoro del presidente Giuseppe Conte, un riconoscimento al percorso che stiamo facendo in Toscana, ma anche uno stimolo nell’andare avanti su questa strada”. Secondo la coordinatrice regionale “il merito è anche dei territori e di chi si è messo in gioco in questa competizione elettorale. Congratulazioni, quindi, a tutti i candidati Cinque Stelle per l’ottimo lavoro svolto, un grazie di cuore agli attivisti e ai referenti che hanno lavorato pancia a terra per questo risultato, sono stati determinanti. Auguro buon lavoro a tutti i nostri nuovi parlamentari toscani affinché possano dare un contributo fondamentale nel rappresentare le esigenze e le priorità regionali. In questo saremo sempre al loro fianco”.

Secondo Galletti “prosegue il trend positivo iniziato durante le scorse elezioni regionali e “che oggi ci colloca stabilmente davanti a Renzi e Calenda, il “dinamico duo” della politica italiana che anche in terra renziana – oltre che nel resto del Paese – si vede mancare sotto i piedi l’obiettivo fantasticato della doppia cifra. Per quanto riguarda il Partito Democratico, vedremo se messa da parte l’agenda Draghi e superata la batosta elettorale seguirà le nostre battaglie sociali. Noi per adesso non ce ne curiamo. Ci prepariamo per una seria e costruttiva opposizione alle destre e proseguiamo per la nostra strada, nel solco tracciato dal presidente Conte. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione.”