SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 30 aprile la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco Damiano Sforzi. L’appuntamento è al giardino della Querciola, in via del Pantano alle 18. Questa la lista dei candidati: Giuseppe Mattolini, 56 anni, Simona Terreni, 54 anni, Mario Lodà, 67 anni, Veronica Zampini, 31 anni, Giovanni Policastro, 52 anni, Giulia Simonetti, 25 anni, Marco Da Costa, 38 anni, Marzena Beata (detta “Margy”) 56 anni, Davide Baldazzi, 54 anni, Filomena Caterina Ciardulli, 62 anni, Vincenzo La Porta 51 anni, Sandra Bellandi, 64 anni, Guido Lambelet, 43 anni, Daniela Innocenti, 69 anni, Eleonora Colucci, 46 anni, Rosalia Muscolino, 62 anni, Graziano Zipoli, 73 anni.
Elezioni. Giovedì 30 la presentazione dei candidati del M5S
SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 30 aprile la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco Damiano Sforzi. L’appuntamento è al giardino della Querciola, in via del Pantano alle 18. Questa la lista dei candidati: Giuseppe Mattolini, 56 anni, Simona Terreni, 54 anni, Mario Lodà, 67 anni, Veronica Zampini, 31 anni, Giovanni […]