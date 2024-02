Elezioni. Italia Viva in assemblea a La Concordia

CALENZANO – “Quella di ieri sera presso il circolo La Concordia è stata una bellissima occasione di confronto tra iscritti e semplici simpatizzanti di Italia Viva, che hanno risposto in gran numero per gettare le basi della nostra attività nelle prossime settimane. Grazie ai partecipanti che hanno permesso la buona riuscita della serata e agli […]

CALENZANO – “Quella di ieri sera presso il circolo La Concordia è stata una bellissima occasione di confronto tra iscritti e semplici simpatizzanti di Italia Viva, che hanno risposto in gran numero per gettare le basi della nostra attività nelle prossime settimane. Grazie ai partecipanti che hanno permesso la buona riuscita della serata e agli ospiti: Francesco Casini presidente provinciale di Italia Viva, Massimo Mattei responsabile metropolitano enti locali e Gabriele Toccafondi consigliere comunale di Sesto Fiorentino”. Lo afferma Leonardo Pagliazzi, presidente Italia Viva Sesto Fiorentino e Calenzano dopo l’assemblea del 28 febbraio a Calenzano in previsione delle elezioni amministrative. “Ci attendono 100 giorni entusiasmanti – prosegue Pagliazzi – durante i quali a Calenzano andremo a testa alta per strada a raccontare ai cittadini le nostre idee, col realismo e la coerenza che ci contraddistingue: saremo la vera novitá delle prossime elezioni amministrative di giugno. Racconteremo poi, anche a Sesto, la nostra idea di Europa, in un contesto internazionale complicato come quello attuale”.

“É stato veramente emozionante vedere cosí tante persone partecipare con entusiasmo alla nostra iniziativa – prosegue Federica Brunori, referente territoriale Italia Viva Calenzano – Porteremo in campagna elettorale un modo diverso di fare politica: idee chiare e circoscritte, che provino a dare risposte alle problematiche dei cittadini, senza promesse roboanti e irrealizzabili. Tematiche come infrastrutture e trasporti, tributi, rapporti con l’amministrazione, sicurezza, scuola, rigenerazione urbana e turismo sono soltanto alcuni esempi di ciò che andremo ad analizzare partendo dalle difficoltà esistenti. Invito tutti i cittadini che desiderino dare il proprio contributo in termini di idee a partecipare alle prossime iniziative e a contattarci tramite il nostro indirizzo email italiavivacalenzano@gmail.com“.