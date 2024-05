Elezioni, le richieste dello Spi Cgil delle Signe ai candidati Fossi e Draghi. Giovedì 16 un incontro al circolo Arci Colli Alti

SIGNA – Un incontro con i candidati a sindaco Giampiero Fossi (centro-sinistra) e Francesco Draghi (Rifondazione Comunista): è quello promosso dallo Spi Cgil delle Signe e in programma giovedì 16 maggio alle 10 presso il circolo Arci Colli Alti in via Indicatorio. L’occasione, come spiega il presidente Sandro Carta, “per illustrare ai due candidati le […]

SIGNA – Un incontro con i candidati a sindaco Giampiero Fossi (centro-sinistra) e Francesco Draghi (Rifondazione Comunista): è quello promosso dallo Spi Cgil delle Signe e in programma giovedì 16 maggio alle 10 presso il circolo Arci Colli Alti in via Indicatorio. L’occasione, come spiega il presidente Sandro Carta, “per illustrare ai due candidati le proposte del sindacato per rimodulare l’Irpef comunale con principi di progressività a tutela dei redditi medi e bassi, garantire i servizi sociali e sanitari a partire dall’apertura dell’ospedale di prossimità all’interno di Palazzo Ferroni, potenziare i collegamenti con l’area metropolitana e la Piana fiorentina, favorire la creazione di nuove occasioni di lavoro e fornire agli iscritti gli strumenti per partecipare in modo consapevole alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi. Per lo Spi-Cgil il voto è un diritto, ma anche un dovere civile, strumento di partecipazione alla vita politica e amministrativa del nostro Paese e della nostra comunità”.