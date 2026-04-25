Elezioni. Presentata la lista dei candidati al consiglio di Sesto Riformista a sostegno di Alessandro Martini

SESTO FIORENTINO – Presentata da Sesto Riformista la lista dei candidati al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Alessandro Martini. Ecco la lista:

Alessandro Ammannati, Renzo Adami, Rossella Arcidiacono, Camilla Bertocci, Simonetta Biagiotti, Chiara Caminati, Arianna Canzani, Edoardo Antonio Costantino Costantini, Giuliano Crescioli, Alessandro Fedi, Stefano Francini, Paolo Genesio , Emanuela Giachetti, Clara Grugnetti, Salvatore Ianni, Giovanna detta Gianna Iannoni, Gilberto Leardini, Enza detta Yvonne Marchese, Ester Pacini, Leonardo Pagliazzi, Francesca Roberti, Muzio Salvini, Franco Staccioli, Maria Vezzoso.

Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30, all’Unione Operaia di Colonnata, si terrà un incontro pubblico durante il quale sarà presentata ufficialmente la lista Sesto Riformista in vista delle elezioni amministrative 2026. All’iniziativa saranno presenti il candidato sindaco Alessandro Martini e tutti i candidati della lista, insieme a Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e Francesco Casini, consigliere regionale e capogruppo di Casa Riformista in Toscana.

Nel corso dell’incontro saranno presentate proposte e priorità programmatiche per Sesto Fiorentino, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, della qualità della vita e dei progetti strategici per il territorio. “Vogliamo costruire un progetto serio e credibile per Sesto Fiorentino – si legge in una nota – fondato su idee concrete, visione e capacità di governo, per dare alla città nuove opportunità di crescita e sviluppo”.