SESTO FIORENTINO – Sono stati presentati i 17 candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Sesto Fiorentino a sostegno del candidato sindaco Damiano Sforzi. I candidati: Giuseppe Mattolini – Firenze – 29/7/1970, Simona Terreni – Pontedera – 8/11/1972, Mario Lodà – Locri – 29/5/1959, Veronica Zampini – Massa Marittima – 16/6/1995, Giovanni Policastro – Andria – 27/4/1974, Giulia Simonetti – Bagno a Ripoli – 11/3/2001, Marco Da Costa – Castelnuovo di Garfagnana – 16/11/1988, Marzena Beata (detta “Margy”) Galan – Siedliszcze (Polonia) – 3/8/1970, Davide Baldazzi – Firenze – 2/9/1972, Filomena Caterina Ciardulli – Genova – 22/1/1964, Vincenzo La Porta – Agrigento – 4/2/1975, Sandra Bellandi – Firenze – 16/8/1962, Guido Lambelet – Firenze – 4/7/1983, Daniela Innocenti – Firenze – 6/2/1957, Eleonora Colucci – Melfi – 18/1/1980, Rosalia Muscolino – Balestrate – 7/4/1964, Graziano Zipoli – Sesto Fiorentino – 18/12/1953.
Elezioni. Presentati i candidati del M5S
SESTO FIORENTINO – Sono stati presentati i 17 candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Sesto Fiorentino a sostegno del candidato sindaco Damiano Sforzi. I candidati: Giuseppe Mattolini – Firenze – 29/7/1970, Simona Terreni – Pontedera – 8/11/1972, Mario Lodà – Locri – 29/5/1959, Veronica Zampini – Massa Marittima – 16/6/1995, Giovanni Policastro […]