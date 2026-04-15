Elezioni. Presentazione della lista di PerSesto

LASTRA A SIGNA – Fanno un significativo passo in avanti i lavori per la realizzazione della nuova rampa di accesso al ponte sull’Arno. Da domani, infatti, giovedì 16 aprile, a causa dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale in via Ponte Nuovo, lavori connessi appunto al progetto della nuova viabilità alternativa alla SS67, a partire […]
CAMPI BISENZIO – “Bentornata Limonaia di Villa Montalvo, un luogo iconico riaperto alla cittadinanza dopo l’alluvione del 2023. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito”: nelle parole del sindaco Andrea Tagliaferri tutta l’emozione per il “ripristino” (“il termine inaugurazione – ha aggiunto il sindaco – lo abbiamo utilizzato per rendere le cose più semplici”) di […]
PRATO – Torna anche nel mese di aprile “Estra Notizie”. Appuntamento che nell’occasione dà spazio ai significativi risultati ottenuti dal bilancio 2025, allo sviluppo di reti gas in nuovi Comuni della nostra regione e alla mobilità elettrica che continua a crescere sul territorio. E in più anche una storia di sport e inclusione dove il […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]