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Elezioni. Presentazione della lista di PerSesto

SESTO FIORENTINO – Giovedì 16 aprile alle 18 alle Fornaci di Doccia PerSesto sarà presentata la lista per Damiano Sforzi Sindaco.

SESTO FIORENTINO – Giovedì 16 aprile alle 18 alle Fornaci di Doccia PerSesto sarà presentata la lista per Damiano Sforzi Sindaco.