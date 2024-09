Elezioni provinciali: tutti gli eletti del nuovo consiglio della Provincia di Prato

PRATO – Si sono svolte nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, le elezioni per la composizione del nuovo consiglio provinciale. I consiglieri dei sette Comuni del territorio pratese sono stati chiamati a esprimere il proprio voto per eleggere i rappresentanti che comporranno il consiglio. Al voto hanno partecipato 108 consiglieri sui 119 aventi diritto, […]

PRATO – Si sono svolte nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, le elezioni per la composizione del nuovo consiglio provinciale. I consiglieri dei sette Comuni del territorio pratese sono stati chiamati a esprimere il proprio voto per eleggere i rappresentanti che comporranno il consiglio. Al voto hanno partecipato 108 consiglieri sui 119 aventi diritto, con un’affluenza pari al 90,8%. Per la lista numero 1 “Centrosinistra per la Provincia di Prato” alla quale spettano 7 seggi, gli eletti sono: Edoardo Carli, Paola Tassi, Paola Vettori, Federica Palanghi, Maila Grazzini, Rita Biagi e Matteo Missori. Per la lista numero 2 “Insieme per la Provincia di Prato”, alla quale spettano 3 seggi, gli eletti sono: Tommaso Cocci, Giovanni Sardi e Lorenzo Santi. La maggioranza vede dunque l’ingresso di tre nuovi consiglieri: Edoardo Carli, Maila Grazzini e Rita Biagi, che subentrano rispettivamente a Monia Faltoni, Anica Romagnoli e Costanza Pacinotti. Il centrodestra si rinnova con due nuovi consiglieri, Giovanni Sardi e Lorenzo Santi, che prendono il posto di Eva Betti e Diletta Bresci.