Elezioni. Psi sestese “seguendo Dante, andare oltre”

SESTO FIORENTINO – La segreteria del Partito Socialista Italiano di Sesto Fiorentino entra nel dibattito che sta coinvolgendo i partiti del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative. “A Sesto si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali. – si legge nella nota del Psi sestese – Per dieci anni ha amministrato la città ‘il mondo variegato’ della sinistra sestese, ‘sotto’ l’ala protettrice del ‘sol dell’avvenire’. Nel tempo, poche le varianti negli assetti politici: la riconferma del Sindaco di Sinistra Italiana nel mandato e il ritorno del Partito Democratico al governo della città. Abbiamo preso a pretesto l’esortazione che Dante rivolge ai lettori che non si sono dedicati, per tempo allo studio, per farli desistere di continuare a seguirlo nella sua impresa, e il suo viaggio, la commedia divina. Solo coloro che si sono dedicati allo studio possono ‘mettersi in mare aperto’ per seguirlo senza timore. ‘O voi che siete in piccioletta barca’. È l’esortazione ad andare ‘oltre’ lo strato superficiale degli eventi per leggere e capire, diversamente sfuggono parti che hanno l’inclinazione verso la conoscenza e la comprensione. Segnatamente togliere lo strato di polvere che persiste sui ricordi, per leggere e capire, per conoscere gli eventi e disporsi a comprendere il ruolo che hanno avuto i movimenti,i partiti nel processo di emancipazione della nostra collettività. Nello specifico, i partiti, i movimenti eredi del riformismo socialista e di quello cattolico lungo tutto lungo l’arco di tempo del “secolo breve e oltre”. Diversamente tornate a riveder li vostri liti non vi mettete in pelago, non vi inoltrate in mare aperto”.