Incendio in un edificio all’Osmannoro, evacuata una persona

SESTO FIORENTINO – Incendio in via Tevere questa mattina attorno alle 10.20. In un edificio della zona industriale dell’Osmannoro si è sprigionato un incendio he sta interessando il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra. L’immobile, dismesso, era diventato un punto di riparo di alcune persone senza fissa dimora. Sul […]

SESTO FIORENTINO – Incendio in via Tevere questa mattina attorno alle 10.20. In un edificio della zona industriale dell’Osmannoro si è sprigionato un incendio he sta interessando il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra. L’immobile, dismesso, era diventato un punto di riparo di alcune persone senza fissa dimora.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale. Sul posto hanno operato due squadre, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. I Vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali che erano invasi dai fumi della combustione. Sono in corso le operazioni di ispezione dei locali per la verifica della presenza di altre persone L’incendio che ha interessato alcuni vani del secondo e del terzo piano è stato estinto, in corso le operazioni di bonifica. Sul posto equipaggi sanitari e forze dell’ordine. Non risultano altre persone coinvolte.