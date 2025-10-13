SESTO FIORENTINO/CALENZANO – Chiuse le urne alle 15 di oggi, 13 ottobre, per le elezioni regionali. L’affluenza è stata per il Comune di Sesto Fiorentino del 58,25% con 11 punti in meno rispetto alle votazioni precedenti (69,05%). A Calenzano, invece, la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi è stati del 54,78% a fronte del 68,85% di cinque anni fa.
Elezioni regionali: affluenza alle urne a Sesto e Calenzano
