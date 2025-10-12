Elezioni regionali: alle 23 netto calo dei votanti a Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa

PIANA FIORENTINA – Primo giorno di voto, anche nei Comuni della Piana, per il rinnovo del Consiglio regionale. Una giornata cadenzata da ritmi blandi e da pochi elettori che si sono recati ai seggi almeno fino a questa sera. Con un calo, rispetto alla tornata elettorale del 2020, davvero consistente. Almeno nei Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa dove si è registrato fra il 10% e il 12% dei votanti in meno. Alla chiusura dei seggi, quindi, alle 23, la percentuale di voto registrata è la seguente: a Campi Bisenzio ha votato il 36,30% degli elettori (cinque anni fa era stato il 48,49%). A Signa il 35,94% contro il 45,56%). Infine a Lastra a Signa il 38,09% contro il 49,35% del 2020.