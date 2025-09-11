Elezioni regionali: la Lega presenta la lista dei candidati per il collegio di Prato 

PRATO – La Lega ufficializza la propria squadra di candidati al Consiglio regionale della Toscana per il collegio della provincia di Prato. “Una lista forte, – si legge in una nota – radicata nel territorio, con profili di esperienza e di rinnovamento, pronta a rappresentare i cittadini di tutta la provincia di Prato e a portare in Regione le istanze di una comunità troppo spesso dimenticata dal centrosinistra in questi anni”. Capolista sarà Claudiu Stanasel, già vicepresidente del consiglio comunale di Prato e capogruppo della Lega. Classe 1994, nato a Craiova, in Romania, e residente a Prato. Al secondo posto Letizia Faggi, responsabile del Dipartimento sport della Lega Prato e impiegata come ottico. Classe 1972, nata a Prato e residente a Vaiano. Al terzo posto Luis Micheli Clavier, segretario comunale della Lega Prato e già consigliere regionale nella VI Legislatura. Classe 1947, nato a Barquisimeto, in Venezuela, e residente a Montemurlo. Al quarto posto Viola Stefanacci, studentessa in Scienze Politiche all’Università di Firenze e responsabile organizzativo della Lega Giovani Prato. Classe 2001, nata a Firenze e residente a Prato. Al quinto posto David Carlesi, responsabile enti locali della Lega Prato, commerciante e fondatore di Assidea, l’associazione degli ambulanti della Toscana. Classe 1963, nato e residente a Prato. Chiude la lista Cecilia Casentini, candidata in rappresentanza del Popolo della Famiglia sulla base dell’accordo siglato con la Lega. Dipendente Usl, classe 1966, nata a Firenze e residente a Prato. “La Lega si presenta quindi con una squadra capace di coniugare esperienza amministrativa, energie giovani, professionalità e radicamento territoriale. Una lista che punta a raccogliere la sfida del cambiamento e a riportare Prato al centro di una Regione Toscana attenta ai cittadini, allo sviluppo economico e alla sicurezza.​ I sei candidati della Lega per il collegio di Prato verranno presentati ufficialmente alla cittadinanza la prossima settimana, in un incontro pubblico che sarà l’occasione per illustrare programmi, progetti e priorità per il futuro di Prato e della Toscana”.