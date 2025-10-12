Elezioni regionali: la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO-CALENZANO – Alla chiusura delle urne oggi 12 ottobre alle 23, i votanti nei due comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano hanno superato il 40%. Per quanto riguarda Sesto Fiorentino alle 23 aveva votato il 45,68% degli aventi diritto al voto, mentre per il comune di Calenzano alla chiusura dei seggi della prima giornata […]

SESTO FIORENTINO-CALENZANO – Alla chiusura delle urne oggi 12 ottobre alle 23, i votanti nei due comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano hanno superato il 40%. Per quanto riguarda Sesto Fiorentino alle 23 aveva votato il 45,68% degli aventi diritto al voto, mentre per il comune di Calenzano alla chiusura dei seggi della prima giornata di elezioni regionale, la percentuale dei votanti è stata del 41,54%. Anche durante la giornata nei due comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano la percentuale dei votanti è stata la più alta della Piana fiorentina. Si vota anche domani dalle 7 alle 15.