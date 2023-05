Elezioni, Rotondi (Verde è Popolare) in campo per Montelatici: “Moderato e ambientalista, è l’uomo giusto per svoltare”

CAMPI BISENZIO – “Sono venuto qui per sostenere gli amici della lista Verde è Popolare, in appoggio alla candidatura di Antonio Montelatici, un uomo profondamente radicato nei valori dei moderati e del centro-destra. Sono certo che sia lui la persona giusta per imprimere una svolta davvero decisiva a Campi Bisenzio”. A parlare così è l’onorevole […]

CAMPI BISENZIO – “Sono venuto qui per sostenere gli amici della lista Verde è Popolare, in appoggio alla candidatura di Antonio Montelatici, un uomo profondamente radicato nei valori dei moderati e del centro-destra. Sono certo che sia lui la persona giusta per imprimere una svolta davvero decisiva a Campi Bisenzio”. A parlare così è l’onorevole Gianfranco Rotondi che ieri, accompagnato dal responsabile regionale della lista Verde è Popolare Luigi Morelli, ha partecipato a un incontro elettorale a Campi Bisenzio (FI) in sostegno al candidato sindaco Antonio Montelatici. “Il programma di Montelatici è certamente quello in cui le sensibilità moderate e ambientaliste come la nostra possono maggiormente rispecchiarsi – dichiara Morelli – e questo incontro, così partecipato, ne è l’ennesima prova. Per questo lo appoggiamo convintamente, insieme agli amici di Fratelli d’Italia e della lista civica Campi Domani. Chiediamo ai campigiani di fare altrettanto, il 14 e 15 maggio prossimi, votando sulla scheda elettorale il simbolo Verde è Popolare”.