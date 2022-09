Elezioni, Scipioni e Gemelli (FdI): “Via a una nuova era politica, anche in Toscana”

FIRENZE – “Questa è l’alba di una nuova era politica in Toscana e anche nella Città metropolitana di Firenze”: sono evidentemente soddisfatti i consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia nel gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli (nella foto), che commentano l’esito del voto. “L’egemonia del Partito Democratico è finita, il centro-destra ha conquistato dieci collegi uninominali su 13. Il Pd ha tenuto a fatica in provincia di Firenze. E Fratelli d’Italia anche in Toscana si dimostra la forza trainante di un centrodestra unito, che ha avuto un chiaro mandato popolare dagli elettori. Gli italiani ed in Toscani hanno scelto il centro-destra e Giorgia Meloni. I nostri complimenti a tutti i nostri parlamentari che sosterranno il nuovo esecutivo”. “Un risultato reso possibile anche e soprattutto dal lavoro di tanti attivisti e dalla volontà di cambiamento che ha portato molti elettori a darci fiducia. Oggi più che mai bisogna lavorare nell’interesse nazionale, per non deludere tali aspettative”.