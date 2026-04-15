Elezioni. Sesto CollettivA (Possibile e Rifondazione) a sostegno di Beatrice Corsi di Ecolò

SESTO FIORENTINO – Ci saranno anche la lista civica Sesto CollettivA animata da Possibile e Rifondazione Comunista insieme ad Ecolò a sostenere la candidata a sindaco Beatrice Corsi. “Questo sostegno mi riempie di orgoglio – dice Beatrice Corsi – Voglio ringraziare Possibile e Rifondazione che fin dall’inizio di questo percorso hanno avviato con noi un confronto trasparente […]

SESTO FIORENTINO – Ci saranno anche la lista civica Sesto CollettivA animata da Possibile e Rifondazione Comunista insieme ad Ecolò a sostenere la candidata a sindaco Beatrice Corsi. “Questo sostegno mi riempie di orgoglio – dice Beatrice Corsi – Voglio ringraziare Possibile e Rifondazione che fin dall’inizio di questo percorso hanno avviato con noi un confronto trasparente sugli obiettivi di un progetto nuovo, libero, innovativo per la nostra città”. “La costruzione di questa coalizione, con tre partiti e tante persone trasversali e autonome, – dicono Diletta Bistondi e Marco Mucini, coportavoce di Ecolò a Sesto – che si sono messe a disposizione senza appartenenza partitica, chiarisce che la candidatura di Beatrice è in grado di rappresentare una parte consistente della comunità sestese, una parte attiva, che non si rassegna, che vuole essere protagonista e vuole scegliere”.

“Noi siamo la scelta radicale di cui la città ha bisogno. – affermano Lorenzo Palandri, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Carlo Buffa, coordinatore regionale di Possibile – Radicale nel senso più profondo: andare alla radice dei problemi anziché limitarsi a gestirne le conseguenze, mettendo in discussione le cause che producono disuguaglianze, precarietà e ingiustizie. Siamo radicali nel ripensare la tutela del territorio, la sicurezza per le persone più fragili e i diritti di tutti. L’esperienza delle campagne elettorali affrontate in Toscana mostra che la cittadinanza chiede di partecipare attivamente alle scelte amministrative e rifiuta progetti di “sviluppo” calati dall’alto e ispirati all’interesse economico di pochi, che divorano il futuro della nostra comunità e del nostro ecosistema. A questa esigenza espressa dalla cittadinanza può rispondere solo chi, come noi, è libero da condizionamenti e realmente alternativo rispetto alle dinamiche politiche che governano anche la Regione Toscana”. Un progetto politico, dicono i rappresentanti delle diverse liste, dove “c’è ancora tanto spazio per chiunque voglia dare una mano e costruire insieme il futuro di Sesto”. Sabato 18 aprile dalle 9 sarà allestito un banchino in piazza Vittorio Veneto per raccogliere le firme e dalle 17 è prevista l’inaugurazione della sede del comitato elettorale in via Verdi 133. Giovedì 23 aprile alle 18 sarà presentato il programma alla casa del popolo di Colonnata. A seguire aperitivo.