Elezioni. Sesto Riformista con candidato sindaco Alessandro Martini presenta la lista di 24 consiglieri

SESTO FIORENTINO – Sono 24 le persone nella lista “Sesto Riformista” a sostegno del candidato sindaco Alessandro Martini presentata mercoledì sera a Colonnata. All’incontro erano presenti anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e il capogruppo in Consiglio regionale di Casa Riformista Francesco Casini, a conferma del valore politico e territoriale di un progetto […]

SESTO FIORENTINO – Sono 24 le persone nella lista “Sesto Riformista” a sostegno del candidato sindaco Alessandro Martini presentata mercoledì sera a Colonnata. All’incontro erano presenti anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e il capogruppo in Consiglio regionale di Casa Riformista Francesco Casini, a conferma del valore politico e territoriale di un progetto che si inserisce nel solco del riformismo toscano. “Sesto Riformista” si presenta con una squadra espressione della società civile, delle professioni e del mondo del lavoro. Una lista che unisce competenze diverse e percorsi di vita differenti, con l’obiettivo di rappresentare in modo concreto la comunità sestese. La lista, composta da 12 donne e 12 uomini, si distingue per la presenza di generazioni diverse, con una candidata più giovane di 22 anni e un candidato più anziano di 87 anni, a testimonianza di un equilibrio tra nuove energie ed esperienza.

Tra i candidati figurano liberi professionisti (psicologi, ingegneri, geometri, consulenti), artigiani, imprenditori, docenti, ricercatori, lavoratori del settore privato, pensionati e giovani studenti: un insieme variegato che rappresenta uno dei punti di forza della lista. “Sono orgoglioso di guidare questa lista e voglio ringraziare tutte le candidate e i candidati per essersi messi a disposizione di questo progetto con entusiasmo e voglia di fare. – ha detto Alessandro Martini – Siamo una bella squadra, composta da persone diverse ma unite dall’amore per Sesto Fiorentino e dalla volontà di contribuire concretamente al suo futuro. Vogliamo portare avanti idee chiare per la città: sviluppo e infrastrutture, attenzione al welfare e alle persone più fragili, sostegno al lavoro e maggiore sicurezza. Il nostro obiettivo è costruire una Sesto più forte, più equa e più vicina ai bisogni dei cittadini”.

Di seguito l’elenco completo dei candidati della lista “Sesto Riformista”: Ammannati Alessandro, Adami Renzo, Arcidiacono Rossella, Bertocci Camilla, Biagiotti Simonetta, Caminati Chiara, Canzani Arianna, Costantini Edoardo Antonio, Crescioli Giuliano, Fedi Alessandro, Francini Stefano, Genesio Paolo, Giachetti Emanuela, Grugnetti Clara, Ianni Salvatore, Iannoni Giovanna (detta Gianna), Leardini Gilberto, Marchese Enza (detta Yvonne), Pacini Ester, Pagliazzi Leonardo, Roberti Francesca, Salvini Muzio, Staccioli Franco e Vezzoso Maria.