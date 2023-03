Elezioni, si allarga la coalizione di centro-destra: il Partito Liberale sostiene la candidatura di Paolo Gandola

CAMPI BISENZIO – Continua ad allargarsi la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Gandola. Dopo Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della famiglia e Cambiare si può, adesso è la volta dell’accordo “con il partito Liberale Italiano il cui logo sarà compreso nel simbolo di Forza Italia”: ad annunciarlo solo Angelo-Victor Caruso, coordinatore azzurro a Campi Bisenzio, e Davide Mazzoni, responsabile del Pli nella Piana.

“Il Partito Liberale Italiano esprime grande soddisfazione per l’accordo politico con Paolo Gandola, – dichiara Mazzoni – candidato sindaco sostenuto da una larga coalizione di centrodestra, ottimo amministratore locale e sinceramente innamorato di Campi. Saremo felici di poter dare il nostro contributo in termini programmatici, di persone e di attività per garantire ai cittadini, alle imprese e ai commercianti della città un’amministrazione pragmatica, attenta ai loro bisogni e libera da condizionamenti esterni”. Soddisfazione è stata espressa anche da Caruso: “Siamo lieti dell’adesione del Partito Liberale Italiano al nostro progetto di cambiamento. Il simbolo di Forza Italia è in fase di formazione proprio in questi giorni e ospiterà alcune forze politiche e civiche a noi da sempre vicine così da arricchire la nostra lista che rappresenta da sempre il lievito del centrodestra. In questi anni siamo stati costantemente sul territorio e abbiamo difeso gli interessi dei nostri cittadini, sia in Comune che in città, e oggi, con Gandola, siamo pronti per garantire un nuovo futuro a Campi Bisenzio”.