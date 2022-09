Elezioni. Terzo Polo: “tutto esaurito alla cena di martedí”

SESTO FIORENTINO – “Una serata fantastica, con tanti amici sestesi e non che hanno voluto partecipare all’evento principale della nostra campagna elettorale, presso il Circolo Nuova Zambra”. Lo afferma in una nota Italia Viva. “Una sala stracolma, da tutto esaurito, ha fatto da cornice a una bella chiacchierata tra i vari ospiti. – prosegue la […]

“Una sala stracolma, da tutto esaurito, ha fatto da cornice a una bella chiacchierata tra i vari ospiti. – prosegue la nota di Italia Viva – Un sentito ringraziamento a Gabriele Toccafondi che, oltre a condurre la serata, ci ha spiegato la qualitá delle nostre proposte per un’Italia Sul Serio, dicendo finalmente tanti SI. E poi grazie a Lucia Annibali, IlariaTesi e Tommaso Triberti per i loro sentiti interventi, da cui abbiamo respirato una fantastica sensazione di essere tutti protagonisti di un’esperienza che si rivelerá fondamentale per il futuro del nostro Paese. Domenica prossima abbiamo tutti la possibilitá di contribuire a portare in Parlamento persone competenti e preparate, e soprattutto strettamente ancorate al proprio territorio. È per questo motivo che votando Terzo Polo, coi candidati nei collegi uninominali Stefania Saccardi e Gabriele Toccafondi, anche noi sestesi potremo contribuire a portare un po’ di Sesto in Parlamento dando rappresentanza a tutte quelle persone che vogliono un’Italia che finalmente dica SI”.