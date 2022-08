Elezioni, tutte le informazioni sul sito del Comune

SESTO FIORENTINO – Sono disponibili nell’area dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/info_elezioni, tutte le informazioni per i cittadini e le scadenze aggiornate in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.Sulla stessa pagina, in particolare, sono riportati termini e modalità per la richiesta del voto assistito, del voto domiciliare e del voto per corrispondenza per […]

SESTO FIORENTINO – Sono disponibili nell’area dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/info_elezioni, tutte le informazioni per i cittadini e le scadenze aggiornate in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Sulla stessa pagina, in particolare, sono riportati termini e modalità per la richiesta del voto assistito, del voto domiciliare e del voto per corrispondenza per chi si trovasse temporaneamente all’estero.

Si ricorda, inoltre, che fino al 22 agosto i cittadini disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego possono presentare domanda per l’inserimento nella quota di nomina degli scrutatori a loro riservata.