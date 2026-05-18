Elezioni. Via Nova, incontro sulla mensa scolastica

SESTO FIORENTINO – Via Nova organizza per martedì 19 maggio alle 18 presso la sede di via Dante Alighieri alla Galleria Fosco Giachetti, un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più importanti per le famiglie sestesi: la mensa scolastica. L’iniziativa, dal titolo “La mensa che vogliamo – Nutrire bene. Crescere meglio.”, nasce con l’obiettivo di ascoltare direttamente genitori, idee, esperienze e proposte per migliorare un servizio fondamentale per la crescita dei nostri bambini. Un confronto che arriva anche in un momento particolarmente delicato, dopo la profonda crisi che ha colpito negli ultimi anni Qualità & Servizi, l’azienda che gestisce il servizio mensa scolastica. Una situazione che ha inevitabilmente aperto interrogativi sulla sostenibilità del modello, sulla qualità del servizio e sulla necessità di riportare al centro trasparenza, fiducia e partecipazione delle famiglie.

“Parlare di mensa scolastica significa parlare di salute, educazione, qualità della vita e attenzione al territorio – dichiara Daniele Brunori –. Troppo spesso questi temi vengono affrontati solo nei palazzi o nelle commissioni. Noi vogliamo invece partire dalle famiglie, ascoltare chi vive ogni giorno questo servizio e costruire insieme proposte concrete”. Durante l’incontro si parlerà di qualità del cibo, sostenibilità, partecipazione dei genitori, filiera, educazione alimentare e criticità del servizio, in un confronto aperto e concreto. “Una città che mette davvero al centro i bambini – prosegue Brunori – deve avere il coraggio di confrontarsi anche sui temi quotidiani, quelli che incidono concretamente sulla vita delle famiglie. La mensa non è un dettaglio: è un pezzo della crescita e del benessere dei nostri figli. E dopo le difficoltà vissute da Qualità & Servizi è ancora più importante aprire una discussione seria sul futuro del servizio”. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, con particolare invito ai genitori degli studenti delle scuole sestesi.