Elezioni: voto domiciliare per elettori in quarantena per Covid-19

SESTO FIORENTINO – Si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre le elezioni amministrative nei Comuni di Abetone Cutigliano, Carmignano, Larciano, Reggello e Sesto Fiorentino. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio per la consultazione elettorale.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 23 settembre 2021 ed il 28 settembre 2021, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.

Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti, in capo all’elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

La richiesta dovrà essere inviata via email alla casella postale dedicata votodomiciliarecovid@uslcentro.toscana.it allegando il modulo di consenso al trattamento dati con l’indicazione dello specifico indirizzo email (allegato 1)al quale inviare il certificato. Si raccomanda di allegare alla email, oltre al modulo di consenso, un documento valido di identità.