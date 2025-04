Eli Lilly dona 100mila euro al Comune per l’alluvione

SESTO FIORENTINO – Donati dalla Lilly Italia al Comune di Sesto Fiorentino 100mila euro per il fondo istituito all’indomani degli eventi dello scorso 14 marzo e altri 50.000 sono stanziati per “raddoppiare” i contributi arrivati dai privati cittadini: per ogni euro versato sul conto individuato dall’Amministrazione comunale l’azienda ne aggiungerà un altro. La volontà dell’azienda […]



SESTO FIORENTINO – Donati dalla Lilly Italia al Comune di Sesto Fiorentino 100mila euro per il fondo istituito all’indomani degli eventi dello scorso 14 marzo e altri 50.000 sono stanziati per “raddoppiare” i contributi arrivati dai privati cittadini: per ogni euro versato sul conto individuato dall’Amministrazione comunale l’azienda ne aggiungerà un altro. La volontà dell’azienda di sostenere così la ripartenza della città di Sesto Fiorentino è stata annunciata dall’amministratore delegato Elias Khalil al sindaco Lorenzo Falchi nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi nello stabilimento di via Gramsci al quale hanno presto parte anche il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore Damiano Sforzi.

“Lilly non è soltanto una delle più importanti aziende farmaceutiche a livello internazionale, ma ormai da decenni è una presenza e una parte integrante della comunità di Sesto Fiorentino – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Fin dalle prime difficilissime ore dell’emergenza ho ricevuto la vicinanza dell’azienda, nella persona dell’amministratore delegato Elias Khalil, che si è messa a disposizione della città. Con gratitudine accogliamo questa doppia donazione che confluirà nel fondo istituito ad hoc per sostenere le iniziative per la ripartenza”. “A poco meno di un mese di distanza tanto lavoro è stato fatto, ma tanto ancora resta da fare – aggiunge il sindaco – Se siamo riusciti a reagire subito è merito di un tessuto sociale coeso e solidale che ha visto singoli, associazioni, aziende e realtà di ogni tipo mettersi al servizio della comunità in un momento estremamente complesso. A nome mio e di tutta la nostra città ringrazio Lilly per questa donazione e per la disponibilità e attenzione che da sempre ne contraddistingue la presenza sul nostro territorio”.

“Lilly è presente in Italia e nello specifico sul territorio di Sesto Fiorentino da oltre 65 anni. Qui abbiamo costruito un polo di innovazione e siamo cresciuti negli anni anche grazie al sostegno continuo del tessuto sociale e dell’intera comunità e oggi da qui esportiamo farmaci innovativi in tutto il mondo – ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly – per questo motivo per noi è importante sostenere il comune di Sesto Fiorentino e tutta la cittadinanza, in un momento in cui è necessario lavorare tutti insieme per ripartire e guardare al futuro”. La possibilità di donare per i singoli cittadini è sempre aperta, utilizzando l’iban IT03Z0103038100000004500094 intestato a Comune di Sesto Fiorentino con causale “Donazione fondo allagamenti”.