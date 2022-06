Eli Lilly, elezioni Rsu online: la Filctem Cgil sale all’80%

SESTO FIORENTINO – Si sono svolte le elezioni Rsu in Eli Lilly. Per la prima volta il voto è stato espletato con modalità digitale (dall’1 al 10 giugno). La partecipazione è passata dai 378 votanti del 2019 (ultima elezione) ai 654 votanti del 2022.

La lista Filctem Cgil ha raccolto 522 voti che corrispondono all’80% del totale, passando dai 14 delegati del 2019 (quando sfiorò il 70%) ai 17 delegati eletti del 2022 su un totale di 21.

“La Filctem Cgil ha lavorato molto per organizzare il voto della Rsu in Eli Lilly – dice Alessandro Picchioni di Filctem Cgil – con piattaforma digitale. Siamo convinti che sia necessario utilizzare ogni strumento disponibile per allargare la partecipazione dei lavoratori alle attività del sindacato. Quindi siamo molto soddisfatti del risultato dell’affluenza che non è mai stato così alto. Soprattutto ringraziamo i lavoratori che ci hanno votato confermando in questo modo l’apprezzamento per il lavoro svolto negli anni passati. La fiducia ricevuta ci dà la forza e le motivazioni per impegnarci ancora di più”.