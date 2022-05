Elisa calciatrice nel Rinascita Doccia e spettatrice a Montecatini di The Band di Rai Uno

SESTO FIORENTINO – Il primo calcio al pallone Elisa lo ha dato che aveva 6 anni. Giocava in piazza con il fratello di due anni più grande. Da allora, oggi ha 23 anni, Elisa Metti ha coltivato quella passione migliorando le proprie prestazioni calcistiche ed è diventata una delle giocatrici della squadra femminile del Rinascita Doccia. Anzi Elisa, e ci tiene a ribadirlo, è l’attaccante della squadra sestese terza in classifica.

In quella piazzetta la giovane sestese la bambina sestese si rende conto di voler continuare a giocare al calcio.

“Per sei anni ho giocato in squadre maschili – racconta Elisa – bambine e bambini giocavano insieme, poi quando è venuto il momento di scegliere mi sono accorta che a Sesto Fiorentino non c’erano squadre femminili e per un periodo ho deciso di non giocare al calcio. Mi sono fermata per per capire se davvero volevo continuare con questo sport e mii sono resa conto che la passione era tanta e così ho ripreso l’attività”.

Entrata nel Rinascita Doccia, oggi Elisa si allena due volte la settimana, mentre la domenica scende in campo per giocare.

“E’ impegnativo – spiega Elisa – ma la passione è tanta da non sentire il peso delle domeniche a giocare in giro per la Toscana. Mi diverte anche allenare i bambini cosa che ho fatto in passato”.

Vuoi diventare una calciatrice?

“Sono ormai grande per intraprendere una carriera come quella di calciatore e arrivare a alti livelli – risponde Elisa – da piccola ho avuto qualche occasione, ma non l’ho voluta cogliere perchè voglio che questo sport resti una passione”.

Intanto la squadra femminile del Rinascita Doccia ha davanti due partite importanti prima della fine del campionato: domenica 15 maggio al campo di calcio di viale XX Settembre la squadra sestese sfiderà la quarta in classifica Aquila Montevarchi e il 29 maggio la sfida sarà con la prima in classifica il Lebowski.

Elisa è anche appassionata di musica, così un poco per gioco e un poco per curiosità è trovata a far parte del pubblico della prima puntata di The band il programma tv di Rai Uno condotto da Carlo Conti che porta sul palco del Teatro di Montecatini le band musicali che poi verranno scelte da giurati vip e dal pubblico. Una sorta di talent dei gruppi musicali.

“Grazie ai genitori di una mia amica di Montecatini abbiamo ottenuto i biglietti per partecipare alla serata – racconta Elisa – è stata piacevole anche se non sono una vera esperta di band musicali. Quello che mi ha incuriosito è il perfetto meccanismo nella gestione della serata. Il bilanciamento tra i momenti di pausa e i tempi della registrazione. Ci avevano chiesto di indossare capi colorati e quando con la mia amica siamo arrivate ci hanno invitato a sederci nelle prime file e poi la cosa più divertente è stata la possibilità di ballare durante lo spettacolo”.