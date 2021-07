Elisa e Nicoletta, sulle due ruote per “studiare” da campionesse: il titolo toscano è il primo traguardo conquistato

CAMPI BISENZIO – Due giovani cicliste, due campigiane e compagne di squadra della Zhiraf Guerciotti di Comeana, si sono aggiudicate, in categorie diverse, il titolo di campionesse toscane. Si tratta di Elisa Taiti, 17 anni, e Nicoletta Berni di 13 anni, rispettivamente campionessa toscana donne Junior e campionessa toscana donne Esordienti primo anno. Risultati frutto di grande impegno e determinazione che le due ragazze hanno dimostrato di avere nonostante la giovane età.

Per Elisa Taiti, che ha iniziato a praticare il ciclismo a sette anni, questo è stato infatti un anno impegnativo, segnato dal passaggio in categoria donne Junior, una categoria che le ha permesso di confrontarsi con professioniste internazionali “Per me si tratta del primo anno in questa categoria – spiega – dopo il secondo anno poi si passa in Elite o in Under 23. Ho iniziato a marzo con il Trofeo Alfredo Binda, una corsa internazionale che si è svolta a Cittiglio. Venendo dal settore giovanile, era un punto interrogativo, c’erano 150 partenti e ci siamo detti che già riuscire a finirla sarebbe stato un buon risultato considerando che c’erano anche cicliste con maggiore esperienza. Nonostante una caduta e qualche intoppo sono riuscita a finire la corsa e a piazzarmi in 54° posizione assoluta. E’ stato un punto di partenza importante per capire come affrontare poi le altre gare. Nelle corse successive ho continuato a confrontarmi con cicliste della categoria Elite, a Corridonia su 200 sono arrivata al 27° posto assoluto gareggiando con molte professioniste. Quindi siamo andati avanti, pianificando gli allenamenti per migliorare sempre di più e a Parma sono arrivati i primi risultati”.

Elisa è riuscita a conquistare il terzo posto nella cronoscalata del 12 giugno e a confermare la stessa posizione anche a Salerno oltre ad avere ottenuto la vittoria nel Campionato provinciale pratese “Da lì abbiamo iniziato a lavorare sul Campionato toscano, – continua – la gara si è svolta a Comeana e hanno partecipato tante cicliste professioniste, ho cercato di restare più avanti possibile già nella prima salita, la seconda poi è stata più dura ma sono riuscita a restare tra le prime e alla fine ce l’ho fatta a conquistare il titolo. Lo avevo vinto già da esordiente e riuscire a raggiungerlo di nuovo a tre anni di distanza è stato un bel traguardo. Sono felice per questo risultato ma lo sarei stata anche se avesse vinto una delle mie compagne di squadra perché siamo davvero un bel gruppo e anzi le voglio ringraziare, ringrazio anche Svetlana Bobnenkova che fa parte della Zhiraf ed è una grande professionista, mi ha aiutato molto con i suoi consigli e poi il nostro team manager Andrea Carlesi perché fa in modo di farci avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gareggiare”.

I prossimi obiettivi adesso sono le gare nazionali che si terranno tra settembre e ottobre e i quattro giorni del Giro di Campania: “Mi alleno tutti i giorni – racconta ancora Elisa – ovviamente ci sono sacrifici da fare e serve tanta costanza, ho iniziato a fare ciclismo dieci anni fa e da allora ho continuato passando tutte le categorie”. Un impegno che la accomuna alla giovane compagna di squadra Nicoletta Berni che mostra già grandi potenzialità sia in salita sia in pianura come è apparso evidente anche in queste gare; insomma due cicliste di talento che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per farsi valere.

Valentina Tisi

Nella foto in alto Elisa Taiti, qui in basso Nicoletta Berni