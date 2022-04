“Elisabetta I” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 30 aprile ore 21.15 al Teatro Manzoni va in scena “Elisabetta I. Le donne e il potere” di Filippo D’Alessio per la regia di David Norisco, con Maddalena Rizzi. La storia: il tema del potere da sempre vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando. […]

CALENZANO – Sabato 30 aprile ore 21.15 al Teatro Manzoni va in scena “Elisabetta I. Le donne e il potere” di Filippo D’Alessio per la regia di David Norisco, con Maddalena Rizzi. La storia: il tema del potere da sempre vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando. Lo sguardo che osserva i comportamenti e le dinamiche che identificano il potere è spesso distorto dall’antico retaggio che gli uomini hanno imposto. Come le donne si sono orientate in rapporto al potere, dentro questi stretti confini, è ciò che con attenzione proviamo ad indagare ed Elisabetta I ne è la figura emblematica. I confini del potere si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da una donna. Cosi tutto cambia, i contorni assumono colori imprevisti, il rapporto con il potere vive di continui conflitti, le tensioni sono stridenti, le soluzioni impreviste. Il potere è come una macchina infernale pronta sempre a prendere il sopravvento.