Emanuele Caporaso è il nuovo sindaco di Lastra a Signa: adesso c’è anche la proclamazione ufficiale

LASTRA A SIGNA – Emanuele Caporaso è il nuovo sindaco del Comune di Lastra a Signa. Nella tarda serata di ieri, martedì 11 giugno, la proclamazione ufficiale. Caporaso si è aggiudicato la vittoria al primo turno alle elezioni amministrative con il 55,02% dei voti, appoggiato da Partito Democratico (40,93%), Lastra civica-Sinistra Ecologista (3,90%), Socialisti e Indipendenti Lastra a Signa (5,07%), Lastra a Signa al Centro-Italia Viva (2,94%) e Azione con Calenda (2,77%).

per quanto riguarda invece gli altri candidati a sindaco, Giuseppe Bagni – 9,38 – (Rinascita per Lastra, pace, ambiente, legalità) ha ottenuto il 9,58%, Paolo Giovannini il 31,56% (Lega Salvini Premier, 3,05%, Unione Civica per Lastra a Signa 4,91%, Forza Italia Berlusconi 6,67%, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 16,58%), Daniele Sterrantino 3,85% (Un’altra Lastra 3,80%). I risultati dettagliati con anche le preferenze a tutti i candidati consiglieri sono pubblicati sul sito web del Comune nella sezione “Speciale elezioni”.

Caporaso, 48 anni, ingegnere e imprenditore agricolo, è stato assessore e vice-sindaco nell’ultimo mandato amministrativo: “Sono molto soddisfatto del risultato per il quale c’è stato davvero un lavoro di squadra di tutta la coalizione che mi ha sostenuto, che voglio ringraziare per l’impegno, la serietà e l’entusiasmo messi in questa campagna elettorale. Sto già lavorando alla composizione della nuova giunta che annuncerò fra pochi giorni e nella quale ci saranno delle riconferme, rispetto alla precedente che ha guidato il governo della città negli ultimi 5 anni, come dei nuovi ingressi. Ci metteremo subito a lavoro per portare avanti il programma che ho presentato in campagna elettorale e che ha ottenuto la fiducia di tanti cittadini”.