Emanuele Caporaso è il nuovo sindaco di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – La vittoria di Emanuele Caporaso (sostenuto da Partito Democratico, Azione, Lastra a Signa al centro – Italia Viva, Socialisti e Indipendenti Lastra a Signa e Lastra Civica – Sinistra Ecologista) non è mai stata in discussione. Fin dalle prime schede scrutinate è stato infatti troppo netto il divario nei confronti dei propri sfidanti: Paolo Giovannini (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Unione Civica Lastra a Signa), Giuseppe Bagni (Rinascita per Lastra. pace, ambiente, legalità) e Daniele Sterrantino (Un’altra Lastra). Questo “l’ordine d’arrivo” in una tornata elettorale che ha portato a votare 9.644 lastrigiani, pari al 62,35%. E una percentuale che per Caporaso, quando ancora mancano alcune sezioni da scrutinare, si attesta circa al 57%. “Soddisfazione per il risultato. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto – queste le sue prime parole da sindaco – a partire dalla coalizione. Tutte persone serie che si sono impegnate per questa campagna. Adesso a lavorare, a partire da domani, a testa basta per mettere in atto il programma”.