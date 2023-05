Emergency della Piana per l’Emilia Romagna

SESTO FIORENTINO – Emergency della Piana si è attivata per portare aiuti in Emilia Romagna. “Su richiesta del Comune di Faenza, – si legge in una nota di Emergency della Piana – domenica 21 maggio abbiamo iniziato le attività dell’hub logistico del volontariato informale presso il Centro fieristico di Faenza, in via Risorgimento 2. Il […]

SESTO FIORENTINO – Emergency della Piana si è attivata per portare aiuti in Emilia Romagna. “Su richiesta del Comune di Faenza, – si legge in una nota di Emergency della Piana – domenica 21 maggio abbiamo iniziato le attività dell’hub logistico del volontariato informale presso il Centro fieristico di Faenza, in via Risorgimento 2. Il nostro team gestisce la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione alla popolazione di generi di prima necessità e di materiale per la bonifica delle case”.

Sono stati distribuiti: generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona, power bank, prodotti per la pulizia e sgombero (stivali, guanti, pale, secchi, caschi, stracci, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni, cassette di plastica). attrezzature specialistiche (pompe di sollevamento, idrovore, idropulitrici, generatori, bobcat con la pala). L’hub logistico gestito da Emergency è il centro unico di raccolta per gli aiuti donati per la popolazione locale. In questo momento, spiega Emergency, c’è bisogno di prodotti e materiali per la bonifica delle case: tira acqua, spazzoloni, carriole, guanti, secchi, idropulitrici.