Emergenza alluvione 2023, verso la riapertura del bando di aiuto alle imprese

FIRENZE – Un’altra boccata di ossigeno per le imprese della nostra regione, fra cui anche quelle di Campi, che hanno subito danni dall’alluvione di novembre. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore alle attività produttive, Leonardo Marras, hanno ufficializzato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al bando destinato ad aiutare le realtà produttive rimaste sott’acqua. Bando che, come ha spiegato lo stesso Giani, “punta a favorire gli investimenti fatti per esempio per acquistare macchinari o per le spese d’impianto”. Lo stabilisce un decreto regionale che ha il duplice obiettivo di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione e assicurare la massima partecipazione al bando. Le domande potranno essere presentate a partire dal 3 giugno mentre la scadenza è stata fissata per il 16 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Sviluppo Toscana, soggetto gestore. Il bando, aperto lo scorso 15 aprile (inizialmente era previsto fino al 17 maggio) con una dotazione finanziaria di 6 milioni e 960.000 euro, 1 milione e 50.000 di questi provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze, è rivolto a sostenere micro, piccole e medie imprese e professionisti colpiti dal maltempo (attivi i in tutti i settori a eccezione di agricoltura e pesca) e che abbiano presentato le schede di segnalazione danni secondo la procedura prevista. “Tutto ciò – ha aggiunto Giani -, grazie anche all’intesa con la Camera di Commercio, vuole essere un forte supporto alle imprese e alla ripresa dell’attività. E la conferma che la Toscana è la regione che, in relazione ai suoi abitanti, ha messo a disposizione complessivamente più risorse a sostegno delle popolazioni alluvionate”.