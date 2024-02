Emergenza alluvione: il sindaco di Campi consegna una pergamena alla sezione soci Coop 

CAMPI BISENZIO – A tre mesi dall’alluvione che lo scorso 2 novembre ha colpito la Toscana, la sezione soci Coop di Campi Bisenzio ha ricevuto un importante riconoscimento: questa mattina, infatti, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri ha consegnato alla sezione soci e alla sua presidente Franca Frati una pergamena per l’impegno profuso nel corso dell’emergenza e per il supporto fornito a cittadini e […]

CAMPI BISENZIO – A tre mesi dall’alluvione che lo scorso 2 novembre ha colpito la Toscana, la sezione soci Coop di Campi Bisenzio ha ricevuto un importante riconoscimento: questa mattina, infatti, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri ha consegnato alla sezione soci e alla sua presidente Franca Frati una pergamena per l’impegno profuso nel corso dell’emergenza e per il supporto fornito a cittadini e volontari. La consegna è avvenuta nella sezione soci del Coop.fi di Campi Bisenzio, alla presenza dei consiglieri di sezione soci. A Campi Bisenzio, colpita dall’alluvione in modo pesante, da subito ci si è resi conto che la situazione era grave, con abitazioni e fabbriche invase da acqua e fango. Anche il Coop.fi di via Buozzi ha subito importanti danni ed è rimasto chiuso fino al 22 novembre.

Fin dai primi momenti dell’emergenza la sezione soci si è messa al lavoro e ha aperto la sede, mettendola a disposizione dei dipendenti e dei primi volontari che provavano a salvare il salvabile. Di concerto con il Comune, con la Protezione civile e con la Misericordia, la sezione soci è diventata un punto di riferimento: nei giorni successivi ha fornito le merende per i volontari accorsi a migliaia da tutta la provincia, poi da tutta la Toscana e da altre regioni. In pochi giorni sono stati distribuiti oltre 3.000 paia di guanti a chi voleva dare il proprio contributo. Un lavoro di solidarietà attiva che oggi ha trovato riconoscimento nella consegna della pergamena.

“Sono grato alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio per il generoso supporto durante l’evento alluvionale. La loro prontezza nell’aiutare la comunità è stata fondamentale. Grazie a questa collaborazione, siamo riusciti a mitigare i danni e a fornire assistenza a coloro che ne avevano bisogno. L’impegno dimostrato riflette la solidarietà che caratterizza la nostra città. Continueremo a lavorare insieme per affrontare le sfide future”, ha detto il sindaco Tagliaferri. “Ricordare quei momenti ancora oggi è toccante: abbiamo vissuto giorni durissimi e il ritorno alla normalità è stato faticoso. C’è ancora tanto da fare ma siamo molto felici di sapere che il nostro contributo è stato utile. Nelle grandi difficoltà, l’unica risposta possibile, la prima da mettere in campo, è la collaborazione: ringraziamo il Sindaco per questo riconoscimento alla nostra sezione soci che continuerà a impegnarsi sul territorio, a fianco delle istituzioni e delle associazioni”, ha aggiunto Franca Frati, presidente sezione soci Coop Campi Bisenzio.

All’impegno della sezione soci si è aggiunto quello della cooperativa che, dal 7 novembre, ha lanciato una campagna di solidarietà con l’obiettivo di dare un aiuto concreto alle popolazioni vittime dell’alluvione. Con un mese di raccolta fondi, la campagna si è chiusa a 115.000 euro. La cifra è stata raddoppiata dalla cooperativa per un totale di 230.000 euro, a cui si sono aggiunti quasi 60mila Euro provenienti da altre realtà del mondo Coop. La somma totale è stata messi a disposizione della Protezione civile della Regione Toscana per le famiglie colpite.