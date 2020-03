Emergenza Coronavirus. Auser c’è: ecco i servizi attivi a Sesto e in Toscana

SESTO FIORENTINO – Auser c’è. Anche in questo periodo di emergenza Coronavirus i volontari di Auser Toscana ci sono, mantenendo dove possibile e attenendosi alle normative varate dal Governo per il contenimento della diffusione da Covid-19. Le sedi territoriali restano aperte per fornire, in accordo con i Comuni che lo richiedono, le attività di consegna della spesa e dei farmaci alle persone più fragili. In alcune Auser, come a Lucca, le volontarie, dalla propria abitazione, stanno cucendo le mascherine. I servizi vengono svolti dove sono disponibili i volontari poiché Auser è una associazione con un alto numero di persone anziane. Ecco i servizi svolti nelle varie sedi di Auser Toscana sono in corso contatti di altre Auser con le amministrazioni e con altre associazioni di volontariato.

Provincia di Firenze

Firenze: presidio telefonico per informazioni e compagnia, qualche sporadica spesa e farmaci a domicilio.

Firenze Quartiere 5: aperta la sede, attività telefonia, spesa e farmaci a domicilio.

Sesto Fiorentino: aperta la sede ODV, attività telefonia, pasti a domicilio, spesa e farmaci a domicilio. Chiusa Auser Zambra APS.

Campi Bisenzio ODV: attività informazioni telefoniche, spesa a 4 famiglie a domicilio (due volontari);

Scandicci: attività telefonica e ricezione e smistamento richieste in accordo con il Comune.

Bagno a Ripoli: attività telefonia, pasti a domicilio, spesa e farmaci a domicilio.

Fiesole: attività telefonica, informazioni e compagnia da parte del presidente.

S. Casciano: attività di telefonia, consegna pasti e farmaci a domicilio.

Tavarnelle – Barberino,attività telefonia, farmaci e spesa a domicilio.

Val di Sieve: Auser di S. Godenzo effettua qualche spesa e farmaci a domicilio, e ha inziato con la sartoria a produrre un po’ di mascherine protettive.

Auser Abitare Solidale resta attiva con le precauzioni del caso per le eventuali richieste di coabitazione.

Versilia

Auser Serravezza: servizio di spesa a domicilio e di ascolto telefonico

Auser Pietrasanta: servizio di ascolto

Auser Viareggio: ascolto telefonico e spesa a domicilio in collaborazione con la Coop e accompagnamento per le persone segnalate dai servizi sociali.

Empolese Valdelsa

Auser Empoli Filo d’Argento: in collaborazione con il Comune, con Misericodia, e Croce rossa, servizio di spesa e pasti a domicilio. Svolgono questo servizio insieme ai boy scout. La sede è aperta per coordinare questi i servizi tra cui anche le telefonate ai soci che sono in isolamento.

Auser Montelupo: servizio consegna spesa e pasti in collaborazione con il Comune e telefonate ai soci.

Auser Certaldo: in collaborazione con il Comune servizio consegna spesa e pasti a domicilio e in collaborazione con un fornaio consegna tutti giorni del pane. In sede un volontari per le telefonate.

Auser Castelfiorentino: in collaborazione con il Comune consegna spesa e pasti a domicilio, in sede un volontari per le telefonate

Auser Gambassi: servizio di telefonate da casa da parte dei volontari.

Auser Montaione servizio di telefonate da casa dai volontari

Auser Montespertoli servizio di telefonate da parte del presidente da casa.

Prato e provincia

Prato Filo d’Argento con 5 volontari si svolge il servizio di consegna medicinali e spesa a domicilio con apposita convenzione tra l’ente e le associazioni volontariato compresa la compagnia telefonica, con una volontaria.

Auser Valbisenzio e Auser La Sartoria di Vaiano in accordo con le Amministrazioni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, consegna medicinali e spesa

La sede territoriale è aperta con orario 9/12 e presenza limitata al Presidente.

Auser Montemurlo: il presidente è in contatto da casa con i volontari per ogni esigenza.

Per contatti: Andrea Cambi 3287350819

Auser Grosseto

Filo d’argento Grosseto: servizio di ascolto e compagnia telefonica. Disponibilità per consegna spesa e farmaci a domicilio.

Auser Gavorrano: consegna spesa e farmaci a domicilio

Auser Massa Marittima: aperto dal lunedì al venerdì come punto di ascolto. Disponibilità a consegnare spesa e farmaci a domicilio

Auser Monterotondo Marittimo: consegna spesa e farmaci a domicilio in collaborazione con Comune, Croce Rossa e Coop

Auser Follonica Filo d’Argento: punto d’ascolto, in caso di necessità consegna spesa e farmaci a domicilio

Auser Ribolla: consegna spesa e farmaci a domicilio

Auser Scansano: trasporto insieme a cooperative del territorio per trasporto delle derrate alimentari nelle piccole frazioni del territorio e accompagnamento dei soci che devono recarsi alla Asl

Auser Scarlino Scalo: in collaborazione con il Comune e altre associazioni servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio. Compagnia telefonica

Centro Ciabatti in accordo con Coeso consegna pasti a domicilio

Rispescia Terza Età: contatto dei soci tramite WhatsApp.

Auser Figline Odv garantite, al momento, per la disponibilità dei volontari autisti, le seguenti attività: trasporti pasti a domicilio (servizio che effettuiamo da tempo ad un numero ristretto di persone, per richiesta diretta o del Comune, ed in raccordo con Rsa Martelli); trasporti sociali irrinunciabili a strutture sanitarie: cure oncologiche o connesse o richieste del servizio sociale del Comune per situazione particolari. Nel settore dei trasporti sociali le attività sono molto ridotte rispetto al normale; spesa a domicilio.

Auser Bagni di Lucca è capofila della Rete di Solidarietà Alimentare a Bagni di Lucca. Insieme a San Vincenzo e Croce Rossa assiste 95 famiglie per un totale di 254 persone da sostenere residenti nel comune di Bagni di Lucca. Sono nuclei familiari indicati dal servizio sociale del Comune di Bagni di Lucca. In particolare: 68 minori, 167 adulti, 19 anziani. In questo periodo si continua a consegnare i pacchi spesa mensili di generi alimentari a lunga scadenza; quando si rende necessario si consegnano i pacchi spesa a domicilio. In 21 nuclei familiari esiste una persona con invalidità.

Ogni giorno (dal lunedì al sabato) dalle 18,30 alle 19,30 nella sede della Rete di Solidarietà Alimentare si consegnano i generi alimentari freschi a fine scadenza che riceviamo da due supermercati del nostro comune. Gli utenti si presentano su appuntamento, ovvero ogni giorno della settimana ha un numero di nuclei familiari prestabilito. Per questo servizio alla comunità i volontari si sono organizzati in squadre di 3 persone perché è il massimo che consente di accogliere la dimensione della nostra sede. Ogni giorno sono impegnati 8 volontari. Ruotano circa 20 persone. Ci sono 3 volontari dedicati al trasporto delle spese. Con il Filo d’argento vengono preparate a casa le mascherine in cotone (da poter facilmente igienizzare anche a 90°) e di tessuto non tessuto (da igienizzare con napisan o simili). Sono tre volontarie che cuciono le mascherine. Ad oggi ne sono state cucite 100.

Auser Pistoia.

La Società della Salute Pistoiese ha incaricato Auser Territoriale ODV, come capofila del Progetto Socialmente; insieme ad altre associazioni, consegna della spesa a domicilio per cittadini anziani, fragili o che abitano in zone disagiate.

Auser Pistoia Filo d’argento ODV contatti telefonici.

Auser S. Marcello-Piteglio ODV, Auser Cutigliano ODV, Auser Monsummano ODV e APS, Auser Pescia ODV, Auser Pieve a Nievole ODV, Auser Pescia ODV,Auser Pistoia Bonelle ODV, Auser Pistoia Bottegone ODV continuano a seguire le persone attraverso contatti telefonici.

Auser Larciano ODV collaborano nella consegna della spesa a domicilio

Auser provincia di Livorno

Auser Cecina: continua la consegna pasto a domicilio

Auser Donoratico: consegna spesa e attività telefonica in accordo con l’Amministrazione.

Auser comprensorio Siena compagnia telefonica

Auser Montepulciano compagnia telefonica

Auser Sant’Albino compagnia telefonica

Auser Bettolle compagnia telefonica e spesa a domicilio

Auser Asciano compagnia telefonica e consegna spesa e medicinali

Auser Colle Val d’Elsa compagnia telefonica e consegna spesa e medicinali

Auser Montalcino compagnia telefonica e disponibilità per la spesa

Auser Gaiole in Chianti compagnia telefonica

Auser Monteriggioni compagnia telefonica

Auser Monticiano compagnia telefonica

Auser Pienza spesa a domicilio

Auser Poggibonsi compagnia telefonica

Auser San Gimignano compagnia telefonica e consegna farmaci

Auser Sarteano accompagnamento sociale

Auser Sinalunga spesa a domicilio servizi sociali con il Comune

Auser Sovicille compagnia telefonica

Auser Torrita di Siena compagnia telefonica

Auser Trequanda spesa a domicilio

Auser Pisa

Santa Croce, San Miniato, Montopoli, Fucecchio, servizio consegna farmaci, spesa, generi di prima necessità per gli utenti in convenzione domiciliare.

Auser Pontedera su accordo fra Comune e altre associazioni è centrale operativa per servizio consegne assicurando apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 il sabato dalle 9 alle 12,30.

Auser Val di Cornia

Aperte le sede del comprensorio e di Piombino. Collaborazione con le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato e la protezione civile per il trasporto di medicine e viveri alimentari.

Auser di Venturina insieme alle altre associazioni si occupa di contatti telefonici e del trasporto nel comune di Campiglia.