Emergenza Coronavirus, chiude l’aeroporto di Firenze

FIRENZE – Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto che chiude sei aeroporti, uno dei quali è quello fiorentino. L’aeroporto sarà operativo solo per le merci e i presidi sanitari. Gli altri scali chiusi sono quelli di Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Reggio Calabria e Brindisi.

Da parte sua Enac ha fatto sapere che per la giornata di domani, venerdì 13 marzo, l’operatività di tutti gli aeroporti nazionali rimane invariata, anche a tutela dei passeggeri che hanno voli già prenotati e delle compagnie aeree che hanno programmato i propri operativi. Poi scatterano le chiusure.

Nel provvedimento si dispone che, per tutelare la salute dei passeggeri e dei lavoratori, sono assicurati nel settore del trasporto aereo esclusivamente tutti i servizi essenziali.

“In considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, – si legge nella nota del Ministero – della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino, quest’ultimo per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali”.