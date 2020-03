Emergenza Coronavirus, sul sito del Comune di Lastra a Signa i commercianti che “ti portano la spesa a casa”

LASTRA A SIGNA – Su proposta dell’amministrazione comunale sul sito web del Comune (www.comune.lastra-a-signa.fi.it) è pubblicata una lista di commercianti di generi alimentari o beni di prima necessità disponibili a effettuare consegne a domicilio. La consegna a domicilio sarà consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto da effettuare con mezzi adeguati, adibiti al trasporto di cose. Una lista che è in continuo aggiornamento, questi per il momento quelli che hanno aderito: Andrei Distribuzione Sas in via Fratelli Rosselli 60 (0558720149), Macelleria Petrucciani in via Diaz 5 (0558720128-3388937943), I Vini Bellini in via Diaz (3405327976-0559334946), Pausa caffè di via Livornese 159 (3755898144), Pet Shop – alimenti per animali in piazza Andrei (0558722703-3920643529), Albanese Lorenza- azienda agricola via San Lorenzo a Monti 4 (3935248894), Macelleria Bacci in via Buozzi 83/85 (0558724500), Calonaci Srl di via Livornese 411 vendita di acque minerali ,bibite nazionali, vini etc (0558724314), Pane&Angeli via Buozzi Alimentari (0558802004), La Locanda del Parco Fluviale pizzeria ristorante (3285571802), Alimentari Papini di Ponte a Signa (055 8725281-333 132 6651), Mesticheria Cioni in via degli Artigiani 14 (0558713206), Panda Lampadari-vendita materiale elettrico in via degli Artigiani 13 0558713369, Caffè Scardigli via Chiantigiana, 59 (3408717014), Salumificio Lombardi di via degli Artigiani 0558713671, Alimentari di Lisandra Messi in via Redipuglia 329 8631876 e infine Alimentari Foresto in via di Carcheri (055878032-3939614382). “Chiunque – si legge in una nota – può aderire all’iniziativa scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0558743294”.