Emergenza Covid-19, conclusa la campagna “DoniAmo” a sostegno dell’ospedale San Giovanni di Dio

LASTRA A SIGNA – Si è conclusa la campagna “DoniAmo” promossa dal Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni locali a favore dell’Ospedale di San Giovanni di Dio, presidio sanitario di riferimento per il territorio. I soldi raccolti ammontano a 56.070,85 euro grazie a 338 donazioni di singoli cittadini, associazioni e imprenditori che sono serviti ad acquistare strumenti elettro-medicali (fra cui 5 Pc, 3 software e 4 ecografi palmari) e 300 camici protettivi, 200 gambali protettivi,100 visiere, 295 scafandri e 200 mascherine per il personale sanitario in forza nel reparto Covid-19 dell’Ospedale. L’ultimo ordine che chiuderà la campagna benefica è uno spirometro, che sarà acquistato insieme al Comune di Scandicci promotore di un’altra raccolta fondi a sostegno del San Giovanni di Dio. La campagna “DoniAmo” ha inoltre versato 900 euro a sostegno dell’acquisto di un ventilatore polmonare da parte del Vespa Club di Lastra a Signa.

“Siamo arrivati infondo a questa campagna – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che ci ha regalato davvero tante soddisfazioni: una comunità unita che nella situazione di emergenza si è schierata a fianco di coloro che hanno combattuto il virus in prima linea ovvero tutto il personale di Torregalli. Abbiamo cercato di sostenere medici e infermieri con dispositivi di protezione e acquistando apparecchiature che resteranno in dotazione della struttura. Ringrazio tutte le associazioni e tutti coloro che ci hanno dato una mano, in particolare il dottor Gianni Taccetti, la Fondazione Misericordia di Lastra a Signa, la Consulta del Volontariato, l’Asd Centro Ginnastica di Lastra a Signa e Simona Taddeucci che ha realizzato per il noi il logo della campagna”.